Бывшие военные должностные лица, которые ушли с должностей во времена президентства Владимира Зеленского, получили огромные суммы при увольнении. СМИ пишут, что такая одноразовая помощь колебалась от 900 тысяч до 2,3 миллиона гривен.

Расследование по единовременным выплатам военным экс-чиновникам провели журналисты Bihus.info. Читайте также Сколько зарабатывают судьи КСУ: шокирующие цифры Кто и сколько получил при увольнении Бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей в должности получал более 889 тысяч в год. При увольнении ему выплатили почти 805 тысяч.

в должности получал более 889 тысяч в год. При увольнении ему выплатили почти 805 тысяч. Экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку выплатили 1 426 171 гривну.

выплатили 1 426 171 гривну. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко при увольнении стал богаче примерно на 2 миллиона гривен.

при увольнении стал богаче примерно на 2 миллиона гривен. Степан Полторак , который был министром обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы получил 1 925 261 гривну.

, который был министром обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы получил 1 925 261 гривну. Бывший глава Нацполиции Сергей Князев получил более 2,3 миллиона гривен.

получил более 2,3 миллиона гривен. Экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову выплатили более 1,8 миллиона гривен. По словам журналистов, в 2020 году Нацгвардия "добавила" ему еще более 524 тысяч. Обратите внимание! Ранее в Bihus.info отмечали, что муж руководительницы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, а потом возобновился и получил за это 750 тысяч гривен.