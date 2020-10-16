Психологическая реабилитация в ВСУ: в Генштабе говорят, что в ней нуждаются только 10%
В Вооруженных силах Украины психологическая реабилитация нужна 10% военных. В армии меняют подход к наблюдению за психологическим здоровьем бойцов, но специалисты считают, что этого недостаточно.
Каждый военный проходит первичную психологическую реабилитацию. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Генерального штаба.
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Зачем бойцам первичная реабилитация:
- чтобы снять психологическое напряжение;
- переключить военного на мирный режим из режима "войны";
- определить, нужна ли дальнейшая психологическая реабилитация в стационаре.
Как в ВСУ наблюдают за психическим состоянием бойцов
- За настроением каждого военного и его разговорами с семьей по телефону следят товарищи.
- В каждой воинской части есть группа военных, которые наблюдают за психологическим состоянием бойцов и отмечают особенности. Они пытаются помочь товарищу или сообщают офицеру-психологу.
- Психологическое состояние военных проверяют также непосредственно на линии фронта на Донбассе.
Мы по опыту Вооруженных сил США внедрили в войсках работу групп наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих,
– рассказал представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Ярослав Калиниченко.
Проблеме психического здоровья военнослужащих не уделяют достаточно внимания
При этом военный психолог и участник войны на Донбассе Андрей Козинчук рассказал, что проблеме психического здоровья военнослужащих до сих пор не уделяют достаточно внимания. Хотя положительные сдвиги в действиях Генштаба и есть, они не имеют глобального характера.
По мнению Козинчука, психологическая реабилитация для военных нужна, но часто угрозу от ветеранов в обществе преувеличивают.
Ветеран АТО не более опасен для социума, чем "раздавленный жизнью" менеджер по продажам,
– считает Козинчук.
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