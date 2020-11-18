На сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе, с начала боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщили в Кадровом центре Вооруженных сил Украины Министерства обороны.

Такие данные персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины ведут в Кадровом центре Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода". Обратите внимание В Донецкой области психически нездорового мужчину подозревают в убийстве собственной 3-летней дочери Количество пропавших без вести С начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек. Из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек,

– отметили в сообщении. По состоянию на 17 ноября 2020 остаются не разыскаными 69 человек. Заметим! В Донецкой области в течение 2014 – 2020 лет зарегистрированы уголовные дела по 157 военнослужащим пропавших без вести. Пропавшие без вести на оккупированных территориях: что известно Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября 2020 подписал указ "О мерах защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей". Цель документа – обеспечить гарантии защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повысить эффективность их розыска.

лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повысить эффективность их розыска. Еще в сентябре было известно, что примерно 70 украинских военнослужащих остаются пропавшими на Донбассе. Однако тогда в Минобороне отметили, что это количество не увеличивается, а уменьшается. Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала