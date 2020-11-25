В период с 27 июля по 25 ноября в результате обстрелов на Донбассе погибли 4 украинские бойцы, еще 14 получили ранения. Украинская сторона придерживается перемирия, которого достигли в рамках ТКГ.

Однако не нужно забывать, что война на востоке Украины продолжается, линия столкновения – 400 километров. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

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Без необходимости огонь не открывать

По словам Хомчака, украинским военным приказано не открывать огонь без необходимости, чтобы не провоцировать противника на ответные действия.

В подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их,

– сказал генерал-полковник.

Он добавил, что решение об огне принимает командир на месте.

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Обстрел квалифицировали как снайперский, сейчас проводится расследование. Огонь в ответ украинские военные не открывали, поскольку проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

В военнослужащего 72-й бригады попал российский снайпер. Бойца доставили в больницу, но спасти ему жизнь врачам, к сожалению, не удалось.