Российские войска были в Крыму всегда, даже до 2014 года там действовал Черноморский флот России. Впрочем, уже после оккупации полуострова агрессор начал массовую милитаризацию Крыма и нарастил там военное присутствие. По самым скромным оценкам, сейчас там есть более 32 тысяч действующих военных.

В общем за 7 лет оккупации Крыма Россия нарастила численность войск в Крыму в примерно 2,5 раза. Такие данные привел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сообщает "Радио Свобода".

К слову Оккупанты переселили в Крым уже полмиллиона россиян, – МИД

До оккупации в 2014 году численность российских войск в Крыму насчитывала около 10 – 12 тысяч человек. Это уже довольно много, но за все эти годы количество ощутимо возросло.

Настоящее количество российских войск на оккупированном полуострове, который Россия превратила в гестапо, засекречено. Поэтому аналитики могут только предполагать. Александр Коваленко приводит скромные подсчеты, то есть настоящее количество может быть значительно выше.

Российские войска в Крыму

32,5 тысячи личного состава армии,

около 200 бронеавтомобилей,

по меньшей мере 30 танков,

не менее 100 артиллерийских систем,

34 вертолета,

63 самолета,

684 единицы другой военной техники различного назначения.

То есть фактически, по самым скромным подсчетам, контингент российских войск с 2014 года – за 6 лет – вырос в 2,5 раза,

– отметил аналитик.

Для сравнения: личный состав Вооруженных сил Армении насчитывает около 48 тысяч человек. Это при том, что говорится о целом отдельном государстве, площадь которого и количество населения больше Крыма (а с оккупированным Нагорным Карабахом – ощутимо больше).

При этом Армения находится в состоянии войны, которая в течение более 30 лет постоянно обостряется, а в Крыму не было войны с 1945 и вплоть до 2014 года, пока его не оккупировала Россия.

При чем здесь крымская вода

Александр Коваленко подчеркнул, что с появлением в Крыму новых подразделений увеличивается потребность в дополнительном оборудовании инфраструктуры – жилья для военных, военных городков, новых воинских частей и баз, а также увеличивается потребность и в водных ресурсах.

Учитывая регулярное увеличение группировки оккупационных войск, можно констатировать неизменный курс на ухудшение ситуации в Крыму, прежде всего с водными ресурсами, которые направляются не на нужды населения, а на группировки российских войск,

– заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что действия России создают угрозу для других государств Черноморского бассейна. Мол, вместо туристической Мекки, каким был Крым раньше, его превращают в сплошную военную базу.