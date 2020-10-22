Почти как армия Армении: сколько войск Россия перебросила в оккупированный Крым
Российские войска были в Крыму всегда, даже до 2014 года там действовал Черноморский флот России. Впрочем, уже после оккупации полуострова агрессор начал массовую милитаризацию Крыма и нарастил там военное присутствие. По самым скромным оценкам, сейчас там есть более 32 тысяч действующих военных.
В общем за 7 лет оккупации Крыма Россия нарастила численность войск в Крыму в примерно 2,5 раза. Такие данные привел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сообщает "Радио Свобода".
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До оккупации в 2014 году численность российских войск в Крыму насчитывала около 10 – 12 тысяч человек. Это уже довольно много, но за все эти годы количество ощутимо возросло.
Настоящее количество российских войск на оккупированном полуострове, который Россия превратила в гестапо, засекречено. Поэтому аналитики могут только предполагать. Александр Коваленко приводит скромные подсчеты, то есть настоящее количество может быть значительно выше.
Российские войска в Крыму
- 32,5 тысячи личного состава армии,
- около 200 бронеавтомобилей,
- по меньшей мере 30 танков,
- не менее 100 артиллерийских систем,
- 34 вертолета,
- 63 самолета,
- 684 единицы другой военной техники различного назначения.
То есть фактически, по самым скромным подсчетам, контингент российских войск с 2014 года – за 6 лет – вырос в 2,5 раза,
– отметил аналитик.
Для сравнения: личный состав Вооруженных сил Армении насчитывает около 48 тысяч человек. Это при том, что говорится о целом отдельном государстве, площадь которого и количество населения больше Крыма (а с оккупированным Нагорным Карабахом – ощутимо больше).
При этом Армения находится в состоянии войны, которая в течение более 30 лет постоянно обостряется, а в Крыму не было войны с 1945 и вплоть до 2014 года, пока его не оккупировала Россия.
При чем здесь крымская вода
Александр Коваленко подчеркнул, что с появлением в Крыму новых подразделений увеличивается потребность в дополнительном оборудовании инфраструктуры – жилья для военных, военных городков, новых воинских частей и баз, а также увеличивается потребность и в водных ресурсах.
Учитывая регулярное увеличение группировки оккупационных войск, можно констатировать неизменный курс на ухудшение ситуации в Крыму, прежде всего с водными ресурсами, которые направляются не на нужды населения, а на группировки российских войск,
– заявил эксперт.
Кроме того, он отметил, что действия России создают угрозу для других государств Черноморского бассейна. Мол, вместо туристической Мекки, каким был Крым раньше, его превращают в сплошную военную базу.