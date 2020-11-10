Для полной реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей нужно минимум 25 лет. Столько же нужно и для завершения разминирования.

Министр Резников поговорил с комиссаром ЕС Ленарчичем: о чем

Вопрос полного возвращения в состав Украины сейчас оккупированных земель Донбасса требует определенного времени. Об этом во время онлайн-встречи говорили министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич, сообщает пресс-служба ведомства.

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Резников и Ленарчич пообщались о необходимости обеспечения международным организациям доступа на всю территорию Украины, в том числе и временно оккупированную.

на всю территорию Украины, в том числе и временно оккупированную. Стороны обсудили и вопросы гуманитарного разминирования. Ленарчич заверил в готовности Евросоюза помогать Украине в этом.

Сколько времени нужно для ликвидации последствий войны

Резников рассказал про опыт Хорватии. Несмотря на то, что война завершилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается. Закончить его планируют в 2025 году.

Мы осознаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, в частности, завершение разминирования, займет не менее 25 лет,

– подчеркнул Резников.

Обеспечение жителей оккупированных территорий

Министр также сообщил, что пенсии жителям ОРДЛО начисляют. Более того, правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток. Украина делает все, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. А также с 10 ноября украинская сторона открыла два новых КПВВ на Луганщине.

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Обратите внимание! Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о "Плане действий по Донбассу". Он предусматривает прекращение вооруженного конфликта и проведение полной демилитаризации оккупированных территорий. А впоследствии и организацию на Донбассе выборов. России, конечно, такая инициатива Украины не понравилась.