Безопасная реинтеграция оккупированных территорий займет не менее 25 лет, – Резников
Для полной реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей нужно минимум 25 лет. Столько же нужно и для завершения разминирования.
Министр Резников поговорил с комиссаром ЕС Ленарчичем: о чем
Вопрос полного возвращения в состав Украины сейчас оккупированных земель Донбасса требует определенного времени. Об этом во время онлайн-встречи говорили министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич, сообщает пресс-служба ведомства.
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- Резников и Ленарчич пообщались о необходимости обеспечения международным организациям доступа на всю территорию Украины, в том числе и временно оккупированную.
- Стороны обсудили и вопросы гуманитарного разминирования. Ленарчич заверил в готовности Евросоюза помогать Украине в этом.
Сколько времени нужно для ликвидации последствий войны
Резников рассказал про опыт Хорватии. Несмотря на то, что война завершилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается. Закончить его планируют в 2025 году.
Мы осознаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, в частности, завершение разминирования, займет не менее 25 лет,
– подчеркнул Резников.
Обеспечение жителей оккупированных территорий
Министр также сообщил, что пенсии жителям ОРДЛО начисляют. Более того, правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток. Украина делает все, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. А также с 10 ноября украинская сторона открыла два новых КПВВ на Луганщине.
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