Большинство жителей Закарпатья видят свой регион в составе унитарной Украины. Однако треть закарпатцев хочет расширенных полномочий для местных советов и общин.

Так, за Закарпатье в составе унитарной Украины выступают 50,8% жителей региона. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает "Радио Свобода".

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Кроме того, о федерализации говорят лишь 2,8%.

По словам эксперта Фонда Андрея Сухарины, угрозы сепаратизма на Закарпатье нет, учитывая те настроения, которые царят среди населения Закарпатья. Однако 31% представителей нацменьшинств не ответили на этот вопрос.

Само по себе это ничего не говорит. С этими гражданами надо работать, доносить видение,

– подчеркнул Сухарина.

Что думают закарпатцы о двойном гражданстве

Не против двойного (множественного) гражданства – 26%.

Среди представителей национальных меньшинств области таких есть 53%.

Полностью не поддерживают идею двойного гражданства 22%, среди нацменьшинств таких всего 6%.

Что думают закарпатцы о вступлении в НАТО

Поддерживают вступление Украины в НАТО – 64% закарпатцев,

Выступают за внеблоковый статус – 18%,

Хотят военный союз с Россией и другими странами СНГ – 1%.

Опрос проводился 24 августа – 6 сентября 2020 года, выборка – 1000 респондентов (500 – репрезентативная выборка по Закарпатской области, 500 – выборка из числа нацменьшинств региона).

Кстати Реальные шансы есть, – Кулеба о двойном гражданстве в Украине