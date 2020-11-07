Сколько закарпатцев поддерживают идею двойного гражданства: исследование
Большинство жителей Закарпатья видят свой регион в составе унитарной Украины. Однако треть закарпатцев хочет расширенных полномочий для местных советов и общин.
Так, за Закарпатье в составе унитарной Украины выступают 50,8% жителей региона. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает "Радио Свобода".
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Кроме того, о федерализации говорят лишь 2,8%.
По словам эксперта Фонда Андрея Сухарины, угрозы сепаратизма на Закарпатье нет, учитывая те настроения, которые царят среди населения Закарпатья. Однако 31% представителей нацменьшинств не ответили на этот вопрос.
Само по себе это ничего не говорит. С этими гражданами надо работать, доносить видение,
– подчеркнул Сухарина.
Что думают закарпатцы о двойном гражданстве
- Не против двойного (множественного) гражданства – 26%.
- Среди представителей национальных меньшинств области таких есть 53%.
- Полностью не поддерживают идею двойного гражданства 22%, среди нацменьшинств таких всего 6%.
Что думают закарпатцы о вступлении в НАТО
- Поддерживают вступление Украины в НАТО – 64% закарпатцев,
- Выступают за внеблоковый статус – 18%,
- Хотят военный союз с Россией и другими странами СНГ – 1%.
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