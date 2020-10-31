Сколько зарабатывают судьи КСУ: шокирующие цифры
Средняя зарплата главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в 2019 году составила 371 тысячу гривен. Заработная плата других членов суда чуть меньше – в среднем 335 тысяч гривен.
Сравнив зарплату председателя КСУ и среднюю зарплату по стране, можно сделать вывод, что Тупицкий зарабатывает в 35 раз больше среднестатистического украинца. Такие данные опубликованы в реестре деклараций НАПК.
Обратите внимание КСУ взялся за незаконное обогащение, едва Тупицкий получил запрос о его земле в Крыму, – НАП
Стоит отметить, что средняя зарплата в Украине в 2019 году составила 10 500 гривен. В 2020 году она выросла на 12,3% – до 11 998 гривен.
Зарплата председателя КСУ и члена КСУ / Фото НАПК
Почему Конституционный Суд попал в скандал
Конституционный Суд Украины в закрытом режиме признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Это случилось 27 октября.
Президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. Дело в том, что такое решение КСУ влияет не только на ситуацию в стране, но и на сотрудничество с международными партнерами. В МВФ уже заявили, что доступ к информации о состоянии чиновников является критически важным шагом в борьбе с коррупцией.
Что известно о скандальном решении КСУ / Инфографика 24 канала
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