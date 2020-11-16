За нарушение карантина выходного дня закрыли 2,4 тысячи заведений: какие именно и где
Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировали в регионах, где местные власти отказывались выполнять решение правительства. Всего правоохранители закрыли 2,4 тысячи объектов. В частности, заведения торговли, ночные клубы и спортзалы.
В течение выходных 14 – 15 ноября полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина выходного дня. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
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В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2 400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина,
– рассказал Клименко.
Кто больше всего нарушал карантин
- более 1 500 заведений торговли;
- почти 800 кафе и ресторанов;
- примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
По его словам, полиция составила почти 2 тысячи административных протоколов за нарушение карантина и открыла 9 уголовных производств.
Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантинных ограничений полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина.
Где больше всего нарушали карантин
- во Львовской области;
- Днепропетровской;
- Тернопольской;
- Черкасской;
- Одесской;
- Киевской.
"Я снова обращаю внимание, что полиция действует в пределах своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства, – добавил глава Нацполиции. Клименко отметил: если люди открыто игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание.
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