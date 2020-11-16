Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировали в регионах, где местные власти отказывались выполнять решение правительства. Всего правоохранители закрыли 2,4 тысячи объектов. В частности, заведения торговли, ночные клубы и спортзалы.

В течение выходных 14 – 15 ноября полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина выходного дня. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Читайте также Нарушение карантина выходного дня: в Киеве закрыли два популярных заведения

В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2 400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина,

– рассказал Клименко.

Кто больше всего нарушал карантин

более 1 500 заведений торговли;

почти 800 кафе и ресторанов;

примерно 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

По его словам, полиция составила почти 2 тысячи административных протоколов за нарушение карантина и открыла 9 уголовных производств.

Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантинных ограничений полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина.

Где больше всего нарушали карантин

во Львовской области;

Днепропетровской;

Тернопольской;

Черкасской;

Одесской;

Киевской.

"Я снова обращаю внимание, что полиция действует в пределах своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства, – добавил глава Нацполиции. Клименко отметил: если люди открыто игнорируют закон, то должны понести соответствующее наказание.

К теме Первые сутки карантина выходного дня: кто самые активные нарушители на Киевщине – фото

Обратите внимание! В общем с начала карантина в Украине полиция составила 52 949 административных протоколов. По результатам судебных разбирательств наложили штрафы на общую сумму более 20 миллионов гривен.



О том, какие именно учреждения нарушали карантин 14 ноября, читайте здесь.



Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала