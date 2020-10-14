Не слабый, а сильный пол: сколько женщин служат в армии
В Вооруженных силах Украины проходят службу около 31 тысячи женщин-военных. Это 12% от общего количества военнослужащих в ВСУ.
Такие данные сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ, информирует Громадське радіо.
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Что известно об украинских женщинах в ВСУ:
- 4500 офицеров,
- около 1300 прапорщиков,
- около 24 000 сержантов, старшин, солдат,
- более 1000 курсантов.
Также кроме военнослужащих в украинской армии работают и гражданские женщины. Их насчитали около 24 тысяч.
Подробно о событиях в День защитника Украины можно прочитать здесь.