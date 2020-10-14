В Вооруженных силах Украины проходят службу около 31 тысячи женщин-военных. Это 12% от общего количества военнослужащих в ВСУ.

Такие данные сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ, информирует Громадське радіо.

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Что известно об украинских женщинах в ВСУ:

4500 офицеров,

около 1300 прапорщиков,

около 24 000 сержантов, старшин, солдат,

более 1000 курсантов.

Также кроме военнослужащих в украинской армии работают и гражданские женщины. Их насчитали около 24 тысяч.

Обратите внимание! Во время своего выступления в Киевском лицее имени Ивана Богуна президент Владимир Зеленский отметил, что с Днем защитника нужно поздравлять не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола. Ведь в украинской армии немало отважных женщин и девушек, которые не уступают мужчинам.

Подробно о событиях в День защитника Украины можно прочитать здесь.