В Австралии во время масштабных пожаров пострадали многие животные. Во Всемирном фонде дикой природы Австралии считают, что пожары были одним из самых страшных бедствий дикой природы в современной истории.

Так, в конце прошлого года и в начале этого от разрушительного огня в Австралии пострадали более 3 миллиардов животных. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда природы (WWF), пишет The Guardian.

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В частности, пострадали примерно 143 миллиона млекопитающих. Среди них:

Миллион вомбатов;

5 миллионов кенгуру;

39 миллионов опоссумов;

50 миллионов мышей и крыс;

61 тысяча коал.

Также пострадали 2,46 миллиарда рептилий. На территории, где возникли пожары, а это 12,6 миллиона гектаров, проживало около 181 миллиона птиц и 51 миллион лягушек.

Касательно коал, то экологи называют 61 тысячу пострадавших животных – разрушительную цифру для вида, который уже приближался к грани исчезновения в восточной Австралии. Отмечается, что больше всего пострадал остров Кенгуру в Южной Австралии, где около 41 230 коал, вероятно, оказались на пути пожаров, которые сожгли около половины острова.

Даже если местные животные не погибли сразу от пожаров, и им удалось спастись, у них может возникнуть высокий риск смерти в результате травм или дальнейшего стресса и лишения основных ресурсов,

– говорится в отчете.

Что известно о пожарах в Австралии: кратко