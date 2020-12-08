Сколько животных пострадали от масштабных пожаров в Австралии: ужасающая цифра
В Австралии во время масштабных пожаров пострадали многие животные. Во Всемирном фонде дикой природы Австралии считают, что пожары были одним из самых страшных бедствий дикой природы в современной истории.
Так, в конце прошлого года и в начале этого от разрушительного огня в Австралии пострадали более 3 миллиардов животных. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда природы (WWF), пишет The Guardian.
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В частности, пострадали примерно 143 миллиона млекопитающих. Среди них:
- Миллион вомбатов;
- 5 миллионов кенгуру;
- 39 миллионов опоссумов;
- 50 миллионов мышей и крыс;
- 61 тысяча коал.
Также пострадали 2,46 миллиарда рептилий. На территории, где возникли пожары, а это 12,6 миллиона гектаров, проживало около 181 миллиона птиц и 51 миллион лягушек.
Касательно коал, то экологи называют 61 тысячу пострадавших животных – разрушительную цифру для вида, который уже приближался к грани исчезновения в восточной Австралии. Отмечается, что больше всего пострадал остров Кенгуру в Южной Австралии, где около 41 230 коал, вероятно, оказались на пути пожаров, которые сожгли около половины острова.
Даже если местные животные не погибли сразу от пожаров, и им удалось спастись, у них может возникнуть высокий риск смерти в результате травм или дальнейшего стресса и лишения основных ресурсов,
– говорится в отчете.
Что известно о пожарах в Австралии: кратко
- Лесные пожары в Австралии бушевали с сентября 2019 года по январь 2020 года.
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Эксперты допускали, что некоторые виды животных могли "переступить черту вымирания".
- В результате пожаров сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов, уничтожены более 2 500 зданий, погибло 28 человек.
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