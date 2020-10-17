Вскоре Украина самостоятельно сможет собирать и производить электромобили. Сейчас же их заказывают из-за границы.

Такое мнение высказал советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в эфире телеканала "Дом". Он убежден, что это может произойти в ближайшее время.

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Я абсолютно уверен, что мы можем частично, из компонентов, собирать электромобили в Украине, создавать здесь рабочие места. Не исключаю, что можем производить их полностью,

– отметил Рябчин.

Обычно, Украина заказывала подержанные электроавтомобили из Европы или Америки. Советник вице-премьера также отметил, что в Украине достаточно развита автомобильная промышленность. Поэтому есть реальная возможность собирать машины. Это также принесет 2 положительных аспекта, в частности:

они будут дешевле, чем если заказывать;

это позволит создать дополнительные рабочие места и загрузит наши промышленные предприятия.

Справка. Сейчас, по словам Рябчина, в Украине уже есть более 30 тысяч электромобилей.

Почему украинцы стали массово покупать электроавтомобили?

Как объяснил Рябчин, к массовым покупкам электромобилей украинцев побуждает беспошлинный ввоз электротранспорта в страну. Такой вывод он сделал, потому что "график продаж взлетел просто в разы".

"А самое приятное, что статистика продаж электромобилей из США в Украину выросла, и даже цена повысилась на тысячу долларов, потому что украинцы массово начали покупать электромобили", – подытожил Рябчин.