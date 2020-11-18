Скорую ждут больше 24 часов, – представитель Зеленского о COVID-19 в Крыму
Оккупационная власть Крыма не контролирует распространение коронавируса COVID-19 на полуострове. Ситуация там близка к катастрофической.
Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил во время встречи с послами государств-членов ЕС, пишет "Радио Свобода".
Ранее Медикам оккупированного Крыма начали делать прививку российской вакциной против COVID-19: фото
Он подчеркнул, что подконтрольная России власть полуострова не может выполнить свои обязательства по защите местных жителей и должным образом заботиться об их жизни и здоровье.
По словам Кориневича, в больницах Крыма недостаточно мест и коек для инфицированных коронавирусом. Людей оставляют без медицинской помощи – их переводят в санатории или же вообще отказывают в госпитализации.
Нет возможности пройти тест на COVID-19 добровольно. Иногда приходится ждать больше 24 часов, пока машина скорой помощи приедет на вызов,
– подчеркнул представитель Зеленского.
Он также отметил, что в местных аптеках нет основных препаратов. А статистика по коронавирусу на полуострове искажается оккупантами. Объективной информации нет, никто не контролирует соблюдение карантинных ограничений.
COVID-19 в оккупированном Крыму: основное
- Оккупанты сообщают, что по состоянию на 18 ноября в Крыму обнаружили 16 369 случаев коронавируса, из них 3 636 – в Севастополе.
- От осложнений, вызванных болезнью, умерли 319 человек. Между тем 11 190 пациентам удалось выздороветь.
- Местные ученые разработали собственную вакцину против коронавируса и уже начали тестировать ее на кроликах.
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