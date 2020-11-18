Оккупационная власть Крыма не контролирует распространение коронавируса COVID-19 на полуострове. Ситуация там близка к катастрофической.

Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил во время встречи с послами государств-членов ЕС, пишет "Радио Свобода".

Ранее Медикам оккупированного Крыма начали делать прививку российской вакциной против COVID-19: фото

Он подчеркнул, что подконтрольная России власть полуострова не может выполнить свои обязательства по защите местных жителей и должным образом заботиться об их жизни и здоровье.

По словам Кориневича, в больницах Крыма недостаточно мест и коек для инфицированных коронавирусом. Людей оставляют без медицинской помощи – их переводят в санатории или же вообще отказывают в госпитализации.

Нет возможности пройти тест на COVID-19 добровольно. Иногда приходится ждать больше 24 часов, пока машина скорой помощи приедет на вызов,

– подчеркнул представитель Зеленского.

Он также отметил, что в местных аптеках нет основных препаратов. А статистика по коронавирусу на полуострове искажается оккупантами. Объективной информации нет, никто не контролирует соблюдение карантинных ограничений.

COVID-19 в оккупированном Крыму: основное

Оккупанты сообщают, что по состоянию на 18 ноября в Крыму обнаружили 16 369 случаев коронавируса, из них 3 636 – в Севастополе.

От осложнений, вызванных болезнью, умерли 319 человек. Между тем 11 190 пациентам удалось выздороветь.

Местные ученые разработали собственную вакцину против коронавируса и уже начали тестировать ее на кроликах.

Важно! За ситуацию с COVID-19 в Крыму целиком и полностью ответственна только Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.