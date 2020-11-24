SkyUp объявил о запуске нового рейса из Киева в Берлин: что известно
Украинский лоукостер SkyUp будет выполнять рейсы по новому направлению Киев – Берлин. Полететь из Украины в столицу Германии можно будет с марта 2021 года.
Полеты по рейсам Киев – Берлин – Киев SkyUp будет осуществлять трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
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"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", – отметили в компании.
Рейсы из Украины будут прибывать в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. В SkyUp сообщили, что полеты начнутся с 29 марта 2021 года.
Сколько стоят билеты
Билеты на новый рейс уже доступны для бронирования. Все желающие могут сделать это на сайте компании.
Цена:
- от 783 гривен по маршруту Киев – Берлин;
- от 1 207 гривен по маршруту Берлин – Киев.
В SkyUp также отметили, что в ближайшее время по этому направлению будут открыты сити-брейки.
Что такое сити-брейки?Это новый формат коротких путешествий. Следовательно поездка в другой город или страну продлится не более 3 дней.
Украинский лоукостер SkyUp в июле объявил о создании такого формата. На сайте компании можно приобрести авиабилет и забронировать отель на определенные даты.
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