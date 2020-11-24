Украинский лоукостер SkyUp будет выполнять рейсы по новому направлению Киев – Берлин. Полететь из Украины в столицу Германии можно будет с марта 2021 года.

Полеты по рейсам Киев – Берлин – Киев SkyUp будет осуществлять трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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"Германия станет одним из новых направлений нашей летней навигации, которую мы готовимся анонсировать в ближайшее время", – отметили в компании.

Рейсы из Украины будут прибывать в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. В SkyUp сообщили, что полеты начнутся с 29 марта 2021 года.

Сколько стоят билеты

Билеты на новый рейс уже доступны для бронирования. Все желающие могут сделать это на сайте компании.

Цена:

от 783 гривен по маршруту Киев – Берлин;

от 1 207 гривен по маршруту Берлин – Киев.

В SkyUp также отметили, что в ближайшее время по этому направлению будут открыты сити-брейки.