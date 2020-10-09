Авиакомпания SkyUp выполнит 2 нерегулярных рейса из Киева в столицу Узбекистана. Авиаперелеты из Украины в Ташкент состоятся 15 и 29 октября.

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость билета в один конец без багажа будет стоить от 8 429 гривен.

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В авиакомпании предоставили полезную информацию, с которой нужно ознакомиться перед визитом в Узбекистан.

С 1 октября для въезда в страну нужно пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Пассажирам с отрицательным результатом разрешается попасть на территорию страны.

По данным Минздрава от 2 октября, Узбекистан относится к зеленой зоне. Поэтому украинцам после возвращения не нужно самоизолироваться или проходить тестирование на COVID-19.

В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зоны

Напомним, что 9 октября Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых сложная ситуация с распространением COVID-19. Пока в красную зону попали 46 государств, зато раньше их было 50. Среди них Чехия, Франция, Черногория, Испания.

В то же время в зеленой зоне оказались Румыния, Словакия, Грузия, Венгрия, Россия, Польша и другие.

Зато для Украины открыты границы 52 стран.



Страны, границы которых открыты для украинцев / Инфографика 24 канала