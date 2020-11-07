SkyUp закрыла еще один внутренний рейс: причина
Украинский лоукостер SkyUp прекратил полеты по направлению Запорожье – Киев. Согласно данным системы бронирования авиакомпании, последний перелет в 2020 году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, а из Запорожья в Киев – 10 ноября.
Авиакомпания SkyUp закрыла внутренний маршрут Запорожье – Киев до конца зимнего расписания 2020 – 2021 годов. Об этом сообщает Avianews.
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Причина отмены рейса
По информации издания, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиления карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".
Заметим, что ранее из-за незначительного спроса компания закрыла ряд внутренних рейсов, в частности по направлениям:
- Львов – Киев;
- Одесса – Киев.
Как вернуть средства за билеты
Возврат средств за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp. Пассажиры могут использовать средства с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.
Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег,
– говорится в сообщении издания.
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Отметим, что несколько недель назад полеты по маршруту Киев – Запорожье по коммерческим причинам прекратила авиакомпания "Роза Ветров". После ухода SkyUp единственным перевозчиком на линии остается "Мотор Сич".
Что известно о SkyUp?
Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года.
2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.
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