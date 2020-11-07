Украинский лоукостер SkyUp прекратил полеты по направлению Запорожье – Киев. Согласно данным системы бронирования авиакомпании, последний перелет в 2020 году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, а из Запорожья в Киев – 10 ноября.

Авиакомпания SkyUp закрыла внутренний маршрут Запорожье – Киев до конца зимнего расписания 2020 – 2021 годов. Об этом сообщает Avianews.

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Причина отмены рейса

По информации издания, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиления карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

Заметим, что ранее из-за незначительного спроса компания закрыла ряд внутренних рейсов, в частности по направлениям:

Львов – Киев;

Одесса – Киев.

Как вернуть средства за билеты

Возврат средств за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp. Пассажиры могут использовать средства с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.

Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег,

– говорится в сообщении издания.

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Отметим, что несколько недель назад полеты по маршруту Киев – Запорожье по коммерческим причинам прекратила авиакомпания "Роза Ветров". После ухода SkyUp единственным перевозчиком на линии остается "Мотор Сич".