Африканцы из Демократической Республики Конго поздравили украинских военных с Днем Вооруженных сил. Ребята говорили поздравления на украинском языке.

Африканцы поблагодарили украинских военных за службу. Видео поздравления обнародовали на странице 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго в фейсбуке.

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Кроме того, жители Конго высказали для военных наилучшие пожелания. В конце видео ребята взяли в руки украинский флаг и произнесли лозунги "Слава Вооруженным силам Украины" и "Слава Украине! Героям Слава!".

Украинские военные – среди миротворцев в Конго

Вооруженные силы Украины с 2012 года принимают участие в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.

В частности, 18-й отдельный вертолетный отряд ВСУ расположен в городе Гома. В его составе 250 военных. Заметим, это крупнейший контингент ВСУ, участвующий в миротворческих миссиях ООН.

Обратите внимание! В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил. Подробнее о празднике – читайте по ссылке.

Смотрите видео, как африканцы из Конго поздравили украинских военных с Днем ВСУ: