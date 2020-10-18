В Славянске сообщили о покушении на кандидата в мэры от ОПЗЖ
В Славянскую полицию поступило сообщение, что местный житель пытался напасть с ножом на кандидата в мэры Павла Придворова из партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь". Это произошло 16 октября во время предвыборной встречи во дворе многоэтажки.
Конфликт произошел, когда Придворов общался с жителями близлежащих домов. Об этом сообщила прессслужба полиции Донетчины.
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Согласно сообщению, которое поступило в отдел полиции, 50-летний нападавший начал ссору во время массового собрания возле одного из подъездов, уже держа в руках нож. Присутствующие на мероприятии вызвали полицию. Соответствующую информацию также подтвердила прессслужба партии.
Мужчина напал на кандидата с ножом / Фото пресс-центра ОПЗЖ
Правоохранители открыли уголовное производство по угрозе убийством. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.
Что известно о Павле Придворове?Павел Придворов является кандидатом на должность городского головы Славянска и председателем правления "Славянского машиностроительного завода".
В 2014 году он исполнял обязанности городского головы. Придворов голосовал за создание так называемой Славянской народной дружины и проведения "референдума о независимости ДНР".