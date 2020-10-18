В Славянскую полицию поступило сообщение, что местный житель пытался напасть с ножом на кандидата в мэры Павла Придворова из партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь". Это произошло 16 октября во время предвыборной встречи во дворе многоэтажки.

Конфликт произошел, когда Придворов общался с жителями близлежащих домов. Об этом сообщила прессслужба полиции Донетчины.

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Согласно сообщению, которое поступило в отдел полиции, 50-летний нападавший начал ссору во время массового собрания возле одного из подъездов, уже держа в руках нож. Присутствующие на мероприятии вызвали полицию. Соответствующую информацию также подтвердила прессслужба партии.



Мужчина напал на кандидата с ножом / Фото пресс-центра ОПЗЖ

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