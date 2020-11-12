Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить карантин выходного дня 14 и 15 ноября. Он ссылается на то, что Кабмин не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.

Мэр города считает, что решение о введении карантинных ограничений на выходных должны принимать на местах. Соответствующее письмо он направил в Кабмин. Об этом Вадим Лях сообщил на своей странице в фейсбуке.

Обратите Внимание на Донетчине острый дефицит медиков из-за войны: детали

По словам городского главы, выходные в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах – миллионниках Киеве или Харькове – имеют существенные отличия. Лях подчеркнул, что для жителей пригорода выходные являются единственной возможностью приехать за покупками в город или продать на рынках выращенную сельхозпродукцию.

На этих выходных комиссия не введет никаких ограничительных мер. Будет создана соответствующая комиссия, которая будет обследовать потоки на рынке и в заведениях общественного питания. На следующей неделе мы примем окончательное решение,

- сказал Лях.



Справка. За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали 412 случаев заражения коронавирусом, из них 51 — В Славянской ОТГ. Всего в области – 15 478 случаев COVID-19.



Что предусматривает карантин в Украине / инфографика 24 канала