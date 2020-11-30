В Славянске во время выезда "скорой" к ребенку на фельдшера напала ее мать. Она требовала нецензурной бранью, чтобы больной срочно сделали тест на коронавирус. Когда ее желания не удовлетворили, женщина налетела на фельдшера.

Пока агрессивная "леди" била девушку-медика, ее близкие спокойно за этим наблюдали. Об этом пишут в фейсбук на странице Донецкого Областного центра экстренной медицинской помощи.

Читайте также На Харьковщине 14-летнего школьника поймали на угоне 3 автомобилей за сутки – фото

Карета скорой помощи выехала на вызов в связи с повышением температуры тела у ребенка. Но все закончилось нападением на медиков. На девушку-фельдшера напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

К счастью, хрупкая девушка не сильно пострадала, но агрессивная мать больного ребенка еще умудрилась разбить пульсоксиметр и повредить сумку с медикаментами.

При этом, другие члены семьи равнодушно наблюдали за дракой.

После "скорой" к этой семье приехали полицейские. Правоохранители составили протокол.

Врачи напоминают, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19. Это делают в специальных лабораториях.