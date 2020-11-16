От COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана Андрей Ена. Долгое время он был ключевым следователем по делу расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса. Об этом сообщили в фейсбуке Адвокатской совещательной группы.

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У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования,

– говорится в сообщении.

Напомним, Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Что известно об участии Ены в расследовании? Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни относительно расстрелов. Также Ена работал с потерпевшими и свидетелями, исследовал и приводил в порядок видео.

Обратите внимание! Преступления, совершенные против участников Революции Достоинства в 2013 – 2014 годах, объединены в дело Майдана. В нем примерно 90 уголовных производств. Среди преступлений, в отношении которых проводят расследование, 91 убийство.



Хронология Майдана / Инфографика 24 канала