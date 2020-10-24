Правоохранители 24 октября возбудили уголовное производство относительно возможной слежки за лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Ранее политик нашел под своим авто странное устройство.

Дальнейшая квалификация уголовного дела будет зависеть от результатов экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

К теме Арахамия нашел под своим авто устройство для слежения – фото

Сейчас уголовное производство начали по факту незаконного сбора, хранения информации о человеке и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Что этому предшествовало

Арахамия 24 октября нашел странный сверток под колесом автомобиля. Правоохранители обнаружили в нем GPS-трекер, то есть устройство для слежения. Он работал с помощью SIM-карты и батареек.

По словам политика, неизвестно, сколько времени устройство работало. Находку уже отправили на экспертизу.