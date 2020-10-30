Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко считает, что ситуация вокруг решения суда по антикоррупционному законодательству является искусственно инспирированной. Также он объяснил, почему написал заявление на увольнение. По его словам, на него осуществлялось давление со стороны Офиса Президента.

Изменения, которые внес Конституционный Суд, "лечатся" элементарно – внесением изменений в текущее законодательство, а это – 3 дня работы, сказал Слиденко во время брифинга, передает 24 канал.

То, что делал господин Новиков с реестрами, когда он закрывал их, это – выдумки господина Новикова. Из решения суда это не следует. Если господин Новиков не понимал, что он должен делать: открывать реестр или нет, он мог обратиться в Конституционный Суд – и ему бы дали разъяснения. Если ему надо было это срочно, то КСУ собрался бы ночью и написал, что закрывать реестры не нужно,

– рассказал Следенко о скандальном решении КСУ, которое связали с е-декларациями.

Он добавил, что Новиков решил ситуацию обострить и показать, что якобы КСУ хочет отменить вообще государственный строй.

Он добавил, что, возможно, неудачно был подобран момент принятия решения, но в нем он уверен.

О своем увольнении

Слиденко в начале октября написал заявление на увольнение. Сделал он это после того, как на него стали оказывать давление из Офиса Президента. Кто именно звонил и разговаривал с ним – судья не говорит.

Позвонили из Офиса Президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы,

– заявил он на брифинге.

Слиденко подчеркнул, что уничтожили его репутацию и вряд ли он останется в Украине.

"На меня начали системно давить во времена президента Зеленского", – сказал судья КСУ.

Его заявление на увольнение сейчас в суде, его должны рассмотреть, когда поставят в повестку дня.

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