Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя Андрея Ермака. Он отметил, что Трофимов не сумел справиться в региональном модерировании.

При этом он добавил, что не стоит рассматривать увольнение Трофимова как недовольство или наказание. Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина назвал это скорее попыткой перестроить команду президента Зеленского накануне других, более серьезных вызовов.

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"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к своеобразному вододелу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством, как управленческими институтами, и местными органами власти нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет выразительного и перспективного диалога", – отметил Подоляк.

По его словам, это – неправильно. Вместе с тем президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров в ключевых направлениях.

Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов какой мере не сумел до конца выстроить эту вертикаль. Поэтому и случилось это увольнение,

– добавил Подоляк.

Он также добавил, что Трофимов "несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории".

Предварительно, как сказал Подоляк, есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе Президента, но приоритетной, по его мнению, все же есть кандидатура Кирилла Тимошенко.

"У него уже построенные связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", – подытожил советник Ермака.

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