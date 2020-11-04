Слишком мягкий: в Офисе Президента объяснили увольнение Трофимова
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя Андрея Ермака. Он отметил, что Трофимов не сумел справиться в региональном модерировании.
При этом он добавил, что не стоит рассматривать увольнение Трофимова как недовольство или наказание. Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина назвал это скорее попыткой перестроить команду президента Зеленского накануне других, более серьезных вызовов.
Важно Трофимова уволили с должности заместителя, но оставили в Офисе Президента
"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к своеобразному вододелу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством, как управленческими институтами, и местными органами власти нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет выразительного и перспективного диалога", – отметил Подоляк.
По его словам, это – неправильно. Вместе с тем президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров в ключевых направлениях.
Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов какой мере не сумел до конца выстроить эту вертикаль. Поэтому и случилось это увольнение,
– добавил Подоляк.
Он также добавил, что Трофимов "несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории".
Предварительно, как сказал Подоляк, есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе Президента, но приоритетной, по его мнению, все же есть кандидатура Кирилла Тимошенко.
"У него уже построенные связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", – подытожил советник Ермака.
Увольнение Трофимова: коротко о главном
- 4 ноября президент Зеленский своим указом уволил с должности первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. Тот отвечал за региональную политику.
- Зеленский также обнародовал другой указ, которым назначил Трофимова своим советником вне штата.
- До этого в СМИ появились предположения: в Офисе Президента планируют кадровые изменения.
- СМИ сообщали, что Трофимова могут уволить с должности заместителя. Мол, еще раньше у него не сложились отношения с Андреем Ермаком.
- Также в медиа появлялась информация о том, что в ОП Трофимова "держат" только личные отношения с Зеленским.
- Сам Трофимов отмечал, что только президент может оценивать его работу, ведь назначал на эту должность его тоже он.
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