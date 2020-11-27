Владимир Зеленский не так часто встречается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, чтобы прислушиваться к нему. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал слова Андрея Богдана "стебом".

Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана о влиянии Николая Тищенко на президента в интервью Олеси Бацман, сообщает 24 канал.

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По его словам, Зеленский не общается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко чаще, чем с другими парламентариями.

Президент не так часто встречается с Николаем Тищенко, можно сказать, редко очень, чтобы прислушиваться или не прислушиваться к нему. Поэтому вообще это обсуждать как-то странно,

– сказал заместитель главы ОП.

Тимошенко также отметил, что и сам нардеп не приходит часто к главе государства.

Когда были местные выборы, встречи проводили чаще. Особенно с теми, кто занимался местными выборами, в частности, с Тищенко.

Поэтому, я думаю, это был просто стеб у Богдана, который не имеет ничего за собой,

– подытожил Тимошенко.

И добавил, что действительно не понимает, почему такая информация вообще появляется.

Обратите внимание! Ранее экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что наибольшее влияние на Владимира Зеленского у народного депутата Николая Тищенко.

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