Слова Богдана о влиянии Тищенко на Зеленского – стеб, – заместитель главы ОП
Владимир Зеленский не так часто встречается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, чтобы прислушиваться к нему. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал слова Андрея Богдана "стебом".
Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана о влиянии Николая Тищенко на президента в интервью Олеси Бацман, сообщает 24 канал.
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По его словам, Зеленский не общается с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко чаще, чем с другими парламентариями.
Президент не так часто встречается с Николаем Тищенко, можно сказать, редко очень, чтобы прислушиваться или не прислушиваться к нему. Поэтому вообще это обсуждать как-то странно,
– сказал заместитель главы ОП.
Тимошенко также отметил, что и сам нардеп не приходит часто к главе государства.
Когда были местные выборы, встречи проводили чаще. Особенно с теми, кто занимался местными выборами, в частности, с Тищенко.
Поэтому, я думаю, это был просто стеб у Богдана, который не имеет ничего за собой,
– подытожил Тимошенко.
И добавил, что действительно не понимает, почему такая информация вообще появляется.
Что известно о депутатстве Николая Тищенко
- Ресторатор и телеведущий прошел в парламент как мажоритарщик от "Слуги народа".
- Он победил на округе №219 в Киеве.
- В Раде стал заместителем председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
- За время работы в Раде у него случилось несколько скандальных инцидентов. Например, в сентябре 2019 нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения.
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