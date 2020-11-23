В Словакии автобус, в котором ехали граждане Украины, 23 ноября попал в ДТП. 62-летняя женщина погибла на месте, еще два человека пострадали.

ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянському крае. Об этом сообщает в фейсбуке полиция Словакии.

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Обстоятельства аварии

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes заснул за рулем и въехал в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

В результате аварии погибла 62-летняя пассажирка. Кроме того, травмы получили водитель и еще один пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали.



В Словакии автобус с украинцами въехал в цистерну / Фото Polícia SR

Отмечается, что обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови. Тесты показали отрицательные результаты.