В Словакии автобус с украинцами врезался в цистерну: есть жертвы – фото
В Словакии автобус, в котором ехали граждане Украины, 23 ноября попал в ДТП. 62-летняя женщина погибла на месте, еще два человека пострадали.
ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянському крае. Об этом сообщает в фейсбуке полиция Словакии.
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Обстоятельства аварии
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes заснул за рулем и въехал в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.
В результате аварии погибла 62-летняя пассажирка. Кроме того, травмы получили водитель и еще один пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали.
В Словакии автобус с украинцами въехал в цистерну / Фото Polícia SR
Отмечается, что обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови. Тесты показали отрицательные результаты.
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