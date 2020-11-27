Правительство Словакии изменило свою стратегию борьбы с коронавирусом. Запланированное на 5–6 декабря повторное общенациональное тестирование населения перенесли на неопределенный период.

Тестирование перенесли

В правительстве Словакии нет единства по вопросу необходимости массового тестирования. Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович, сообщает DW.

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Ассоциация городов и общин Словакии выступила с требованием вообще отказаться от проведения общенационального тестирования. Вместо этого предлагают сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Согласно статистике Минздрава Словакии за 26 ноября, количество новых случаев инфицирования коронавирусом снова растет, несмотря на то, что недавно населению провели массовое тестирование.

Ранее противники общенационального тестирования заявляли, что краткосрочное сокращение количества новых случаев заражения связано не с проведенным тестированием, а с введением в октябре частичного локдауна.

Что известно о массовом тестировании населения Словакии