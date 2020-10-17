В Словакии планируют провести масштабное тестирование людей на COVID-19. Правительство страны уже заказало тестов на 57 миллионов евро. Протестировать людей хотят до конца октября.

Население Словакии составляет 5,5 миллиона человек, однако власти закупят 13 миллионов быстрых тестов на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает Dennik N.

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Такие тесты показывают результат уже через 15 минут. Часть из них должна прибыть в Словакию на следующей неделе.

Общее тестирование должны провести через 2 недели, то есть в конце октября. Впоследствии тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого по ошибке обнаружили отрицательный результат теста.

Сколько будет стоить тестирование

Жители Словакии смогут сделать тест бесплатно. Тестирование пройдет при поддержке вооруженных сил страны. Известно, что его будут организовывать более 40 тысяч человек.

Будет ли тестирование обязательным

В стране еще не решили, делать ли тестирование обязательным. Для такого шага необходимо менять законодательство. Однако Матович надеется, что хотя 90% населения приедет на тестирование.

Кроме того, премьер подчеркнул, что если во время переговоров и общественного обсуждения решат, что этот план не может быть реализован, он готов уйти в отставку.

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