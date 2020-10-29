Правительство Словакии продлило действие ограничений на свободное передвижение до 8 ноября. Однако люди с отрицательным тестом на коронавирус будут с относительной свободой передвижения.

Люди, которые примут участие в общенациональном тестировании на COVID-19 и получат отрицательный результат, с понедельника, 2 ноября, смогут жить относительно в обычном ритме. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает Аktuality.

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Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест,

– сказал Матович.

Куда смогут пойти люди без негативно теста

Лица без негативного теста на коронавирус не смогут свободно передвигаться по стране. Однако для них будут действовать некоторые исключения. В частности, такие люди смогут пойти на похороны, свадьбу, крещение или, чтобы присмотреть за близким человеком. Также они имеют право покупать продукты или лекарства.

Общенациональное тестирование на COVID-19 в Словакии

В Словакии планируют провести масштабное тестирование людей на COVID-19.

Правительство закупит 13000000 быстрых тестов на коронавирус. В то же время население государства составляет 5,5 миллиона человек.

Тесты показывают результат уже через 15 минут.

Их общая стоимость составляет 57000000 евро.

Тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого результат был отрицательным по ошибке.

Участие в тестировании обязательно.

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Обратите внимание! На 29 октября в Словакии коронавирусом заразились 48943 человека. Из них 184 больных умерли, а 11 799 - уже выздоровели. Сейчас в государстве на COVID-19 болеют 36960 человек.