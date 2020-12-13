Нацсовет Словакии соберет внеочередное заседание 17 декабря. Они планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в конституцию страны на фоне пандемии коронавируса.

Главная цель – продолжение чрезвычайного положения. Об этом говорится на сайте Aktuality.sk.

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В частности, депутаты должны окончательно принять решение о внесении изменений в конституционный закон про госбезопасность. Он, собственно, регулирует продление действия чрезвычайного положения.

Что известно об изменениях

В новой редакции правительство сможет продолжать введенное чрезвычайное положение несколько раз подряд. Каждый раз – максимум на 40 дней. Однако продление чрезвычайного положения должен еще утвердить парламент. Это должно произойти не позднее чем за 20 дней до истечения ЧС.

Также в парламенте хотят рассмотреть другую конституционную норму. Она касается полномочий конституционного суда – он получит право пересмотра решения о продлении действия чрезвычайного положения.

Что известно о чрезвычайном положении в Словакии