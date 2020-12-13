Словакия хочет продлить чрезвычайное положение: внесут изменения в конституцию
Нацсовет Словакии соберет внеочередное заседание 17 декабря. Они планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в конституцию страны на фоне пандемии коронавируса.
Главная цель – продолжение чрезвычайного положения. Об этом говорится на сайте Aktuality.sk.
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В частности, депутаты должны окончательно принять решение о внесении изменений в конституционный закон про госбезопасность. Он, собственно, регулирует продление действия чрезвычайного положения.
Что известно об изменениях
В новой редакции правительство сможет продолжать введенное чрезвычайное положение несколько раз подряд. Каждый раз – максимум на 40 дней. Однако продление чрезвычайного положения должен еще утвердить парламент. Это должно произойти не позднее чем за 20 дней до истечения ЧС.
Также в парламенте хотят рассмотреть другую конституционную норму. Она касается полномочий конституционного суда – он получит право пересмотра решения о продлении действия чрезвычайного положения.
Что известно о чрезвычайном положении в Словакии
- В стране сначала ввели чрезвычайное положение во время первой волны пандемии – оно в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и продолжалось 90 дней – с 16 марта по 14 июня.
- Правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Оно снова начало действовать с 1 октября.
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