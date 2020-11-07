Еще одна страна поддержала создание Крымской платформы, которая имеет целью вынести темы оккупированного полуострова на самый высокий международный уровень. На этот раз заинтересованность выразила Словакия.

Посол Словакии Марек Шафин выразил заинтересованность страны участвовать в создании Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пояснила, что Крымская платформа – это многоуровневая диалоговая платформа, цель которой – возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первый саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года в Киеве.

Что такое крымская платформа? В конце сентября 2020 года в МИД Украины сообщили о планах проведения Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы Крымская платформа. Ранее президент Украины представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова.

Какие страны уже поддержали создание Крымской платформы