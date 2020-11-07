Из-за пандемии коронавируса Словакия ограничила въезд на свою территорию. Поэтому уже с 9 ноября некоторые пункты пропуска на границе с Украиной не будут работать.

Правительство Словакии внесло дополнения относительно условий въезда на территорию своего государства. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Ограничения вводят из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Словакии и Украине.

В частности, словацкие пограничники информируют, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года временно закроют несколько пунктов пропуска.

Какие пункты пропуска не будут работать

Велке Слеменце – Малые Селменцы;

Убля – Малый Березный;

Кроме того, в пункте пропуска Вышне Немецкое – Ужгород пропуск людей, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будут осуществлять с 08.00 по 20.00 (по киевскому времени).

Что нужно для пересечения границы

В ГПСУ сообщили, что все путешественники во время въезда в Словакию обязаны пройти антигенный тест, а тогда пойти на самоизоляцию, во время которой на пятый день должны сделать ПЦР-тест.

От прохождения антигенного теста освобождаются те, кто едет по территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключением указа управления здравоохранения или письменного исключения.

К слову, грузовой автотранспорт будут пропускать без ограничений.

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