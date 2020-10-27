Инициативу создания "Крымской платформы" поддержала еще одна европейская страна. Отныне Украина может рассчитывать на поддержку Словении.

Именно они будут председательствовать в ЕС во второй половине 2021 года. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Словении в Украине Томажем Менциным, пишет на сайте МИД.

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Влияние России

Украинская дипломатка подчеркнула послу многочисленные нарушения прав людей со стороны России. В частности речь шла о временно оккупированных территориях Крымского полуострова.

Кроме этого, акцент был и на милитаризации Азовско-Черноморского региона – власти РФ превращают его в российскую военную базу.

Что пообещала Словения

Посол Менцин подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку во время правления Словении в Евросоюзе во второй половине 2021 года. Он заверил, что Любляна и в дальнейшем будет поддерживать программу децентрализации в Украине.

Обратите внимание! В конце сентября МИД Украины заявил о планах проведения в Киеве Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы "Крымская платформа".

О чем еще говорилось на встрече

► Внимание международного сообщества к религиозным свободам и притеснениям. Первая заместитель министра подчеркнула, что деятельность украинской церкви в Крыму блокируют.

► Двустороннее сотрудничество. Стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. А также о тесном взаимодействии с ООН и ОБСЕ.

Джапарова также поблагодарила за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Словенией.