Народные депутаты призывают действующий состав судей Конституционного Суда добровольно уйти в отставку. Однако возможность того, что к призыву прислушаются судьи КСУ и сами сложат полномочия невелика.

Такое мнение высказал нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура. Также в эфире 24 канала он объяснил слова президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Все будет зависеть от самих судей Конституционного Суда,

– считает Качура.

Он также отметил, что в европейской практике все работает немного по-другому. Если же министр или любой орган власти теряет доверие общества, то он уходит в отставку.

Обратите внимание! Владимир Зеленский призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку. По его словам, те судьи, которые уйдут в отставку и не поддерживали отмену положений антикоррупционного законодательства, смогут претендовать на переназначение.

О роспуске Верховной Рады

Кроме этого, президент в эфире одного из каналов накануне сказал, что может снова распустить Верховную Раду, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске Конституционного Суда. Качура же подчеркнул, что такое возможно только если начнется политический кризис и Рада зайдет в тупик.

"Речь не шла о том, что такое будет происходить. Сейчас никаких оснований для роспуска нет. Рада работает и принимает решения. Об этом рано говорить", – подчеркнул Качура.

И добавил, что лично поддерживает президента решить вопрос конституционного коллапса, но он сторонник менее радикальных вариантов выхода из ситуации.

Что предшествовало