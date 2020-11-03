Сложение полномочий судей КСУ и роспуск Рады: Качура объяснил, возможно ли это
Народные депутаты призывают действующий состав судей Конституционного Суда добровольно уйти в отставку. Однако возможность того, что к призыву прислушаются судьи КСУ и сами сложат полномочия невелика.
Такое мнение высказал нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура. Также в эфире 24 канала он объяснил слова президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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Все будет зависеть от самих судей Конституционного Суда,
– считает Качура.
Он также отметил, что в европейской практике все работает немного по-другому. Если же министр или любой орган власти теряет доверие общества, то он уходит в отставку.
О роспуске Верховной Рады
Кроме этого, президент в эфире одного из каналов накануне сказал, что может снова распустить Верховную Раду, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске Конституционного Суда. Качура же подчеркнул, что такое возможно только если начнется политический кризис и Рада зайдет в тупик.
"Речь не шла о том, что такое будет происходить. Сейчас никаких оснований для роспуска нет. Рада работает и принимает решения. Об этом рано говорить", – подчеркнул Качура.
И добавил, что лично поддерживает президента решить вопрос конституционного коллапса, но он сторонник менее радикальных вариантов выхода из ситуации.
Что предшествовало
- Конституционный Суд 27 октября принял скандальное решение – признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. То есть отменил систему е-декларирования.
- В ответ Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда. А также признать его решение о декларировании "ничтожным" и не имеющим правовых последствий.
- Такая инициатива главы государства разделила общество на 2 лагеря: тех, кто поддерживает ее, и тех, кто против.
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