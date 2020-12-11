Мокрый снег, гололед, сильный ветер: непогода в Украине не отступает
В течение 11 декабря в Украине будут наблюдаться сложные погодные условия. В частности, следует ожидать мокрый снег, дождь и гололед на дорогах.
Непогода в Украине продолжается
Сложные погодные условия прежде всего можно будет наблюдать на Правобережье. Здесь собственно и прогнозируют синоптики мокрый снег, дождь и местами гололед. На остальной территории – без осадков. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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В то же время гололед следует ожидать в северо-восточной части, северных и центральных областях. А на Приазовье порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду – это І уровень опасности, желтый.
Украинский гидрометцентр, со своей стороны, информирует об осадках во всех областях. Уже ближе к Киеву – в Винницкой и Житомирской областях – будет сухо. Кроме того будут идти дожди в Одесской области.
В Киеве и Киевской области – гололед, на дорогах – гололедица. Это также I уровень опасности, желтый.
В ГСЧС предостерегают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / Данные Укргидрометцентра
Непогода в Украине: актуальная информация
- 10 декабря на всей территории Украины резко ухудшилась погода. В частности, порывы ветра достигали 15 – 20 метров в секунду. А на дорогах образовалась гололедица. В некоторых регионах, в частности, Киеве, падал ледяной дождь.
- Из-за таких сложных погодных условий был объявлен I уровень опасности, желтый. А в столице ввели оперативное положение. До этого в Киеве из-за гололеда и ряд аварий практически остановилось движение на десятках улиц.
- Из-за непогоды в Украине без электричества оставались 173 населенных пункта. Располагаются они в 3 областях – Киевской, Житомирской и Черновицкой. Также в нескольких областях ограничивали движение.
- Как в целом Украина пострадала от непогоды 10 декабря читайте здесь.
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