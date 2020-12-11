В течение 11 декабря в Украине будут наблюдаться сложные погодные условия. В частности, следует ожидать мокрый снег, дождь и гололед на дорогах.

Непогода в Украине продолжается

Сложные погодные условия прежде всего можно будет наблюдать на Правобережье. Здесь собственно и прогнозируют синоптики мокрый снег, дождь и местами гололед. На остальной территории – без осадков. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В то же время гололед следует ожидать в северо-восточной части, северных и центральных областях. А на Приазовье порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду – это І уровень опасности, желтый.

Украинский гидрометцентр, со своей стороны, информирует об осадках во всех областях. Уже ближе к Киеву – в Винницкой и Житомирской областях – будет сухо. Кроме того будут идти дожди в Одесской области.

В Киеве и Киевской области – гололед, на дорогах – гололедица. Это также I уровень опасности, желтый.

В ГСЧС предостерегают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Прогноз погоды в Украине на 11 декабря / Данные Укргидрометцентра

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