Нардеп от "Слуги народа" Денис Герман не указал в своей декларации данные о том, что он был бенефициарным владельцем британской компании. Речь идет о компании "Альфа Косметикс", к которой также имела отношение его жена.

"Слуга" Герман не отразил в декларации британскую фирму: детали

Речь идет о декларации за 2018 год. Ее действующий парламентарий подавал в 2019 году, когда был кандидатом в депутаты Рады по округу №35 (Днепропетровская область). Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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По данным антикоррупционеров, в июле 2019 года Герман был бенефециарным владельцем "Альфа Косметикс". Получил действующий нардеп контроль над британской фирмой еще в 2017 году. Однако этой информации в декларации народного избранника почему-то нет.

К слову, его жена Оксана Герман владела корпоративными правами вышеупомянутой компании. Согласно декларации "слуги народа", ей в 2018 году принадлежало 9%. Зато 91% владела британская Chaser Commerce LLP.

В июне 2019 года Chaser Commerce LLP прекратила свою деятельность. А "Альфа Косметикс" уже под названием "Герман Консалтинг" полностью перешла под контроль Оксаны Герман.

В ЦПК добавляют, что британская компания имела значительные обороты, а перед ликвидацией расходы завысила таким образом, чтобы оставить минимальную нераспределенную прибыль.

Главное о Chaser Commerce LLP

За период до 31 января 2019 года фирма указала доходы в 1,4 миллиона фунтов, до января 2018 года – 1,6 миллиона фунтов , а до 31 января 2017 года – 2,4 миллиона фунтов.

до января 2018 года – , а до 31 января 2017 года – Согласно финансовым отчетам, компания занималась торговлей и предоставлением услуг.

Украинское дочернее предприятие не было таким успешным – его доход за год составил от 10 до 70 тысяч гривен.

Компаниями-учредителями Chaser Commerce с момента создания в 2014 году и до закрытия были фирмы, зарегистрированные в оффшорной зоне, – Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd.

Интересный момент

Krontex и Nostrex упоминали в схеме оплаты лоббистов Юлии Тимошенко в 2014 году через подконтрольную компанию Wargrave Trading LLP.

в 2014 году через подконтрольную компанию Wargrave Trading LLP. Сама Wargrave Trading фигурировала в списке денежных переводов за 2014 год, который обнародовала Генпрокуратура в конце декабря 2015 года якобы после обысков у Геннадия Корбана.

Также Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd вспоминают в обвинительном акте в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и экс-главы компании "ОГХК" Руслана Ругала.

и экс-главы компании "ОГХК" В частности, обе фирмы подтвердили, что владели компанией Wargrave Trading LLP как номинальные и доверительные владельцы от имени Журило. А уже со счета Wargrave Trading LLP средства перечисляли на счет компании Dallas Fuel SA, откуда их тратили на нужды Мартыненко, в частности, оплату его адвокатов и услуг для членов его семьи.

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Информация о Денисе Германе на сайте Верховной Рады / Скриншот