Депутаты Закарпатского областного совета избрали председателем "слугу народа" Алексея Петрова. Сейчас он пока еще остается главой Закарпатской облгосадминистрации, но правительство уже согласовало его отставку.

За депутата областного совета от "Слуги народа" проголосовали 37 местных избранников, сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола. К слову Первая сессия Закарпатского облсовета закончилась скандалом: депутаты устроили демарш Интересно, что Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Алексея Петрова еще 25 ноября. Одновременно чиновники поддержали назначение на его место Анатолия Полоскова. Впрочем, для окончательного увольнения и назначения на должность подписать указы должен президент. Владимир Зеленский до сих пор этого не сделал, предположительно, ожидая результатов голосования в областном совете. Результаты выборов в Закарпатский облсовет: "Родное Закарпатье" – 17,78%,

"Слуга народа" – 17,47%,

ВО "Батькивщина" – 12,61%,

"КМКС "Партия венгров Украины" – 11,60%,

"Команда Андрея Балоги" – 10,87%,

"Европейская Солидарность" – 9,03%,

"За майбутнє" – 8,98%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 8,02%. Что известно об Алексее Петрове: В политику он пришел лишь в начале 2020 года. До этого работал начальником Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Именно там он и завел мощные связи.

Во время назначения Алексея Петрова председателем Закарпатской ОГА в апреле 2020 года ходили слухи, что его на эту должность лоббировал лично председатель СБУ Иван Баканов.

Эти слухи действительно вполне оправданы, особенно в условиях внешнего вмешательства Венгрии, которая в последнее время активизировалась на Закарпатье. В регионе центральной власти человек с опытом работы в спецслужбах – не помешает.