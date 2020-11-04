Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов 10 октября был на свадьбе у пасынка нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам "слуга" является кумом жены Медведчука – Оксаны Марченко.

Свадьба пасынка Медведчука прошла в элитном киевском ресторане "Маячок". На него Холодов пришел вместе с женой Екатериной Шаховской. Об этом рассказал сам Медведчук, сообщает "Радио Свобода".

Читайте также Это играет на руку Коломойскому и Медведчуку, – Рудик о конституционном кризисе в Украине

Меня и Холодова объединяет то, что мы являемся народными депутатами Верховной Рады 9-го созыва. А еще объединяет то, что моя жена является крестной матерью одного из двух детей господина Холодова,

– сказал Медведчук.

В то же время политик подчеркнул, что родственные отношения не влияют на политическую деятельность обоих депутатов: "Он же из "Слуги народа", а я – из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В то же время сам Холодов на вопрос об отношениях с Медведчуком не ответил.



Депутат от "Слуги народа" Холодов гулял на свадьбе пасынка Медведчука / Фото "Радио Свободы"

Что известно об отношениях Холодова и Медведчука

В августе 2019 года, еще до принятия присяги нардепа, Холодов признавал, что жена Медведчука "много-много лет назад крестила ребенка". В то же время он утверждал, что на тот момент "не имел с Медведчуком деловых или партнерских отношений".

Тогда в "Слуге народа" заявляли о том, что кумовство члена избирательного списка партии и жены представителя ОПЗЖ Медведчука не является для них проблемой.

Обратите внимание! На свадьбе у Пасынка Медведчука журналисты также заметили братьев Суркисов, однопартийца политика Тараса Козака и Вадима Столара, которого считают бывшим "серым кардиналом" Киева. Кроме того, зафиксировали автомобиль, принадлежащий участнику так называемой "янтарной" перестрелки Владимиру Продивусу.