Как "Слуга народа": Лейбористская партия получит монобольшинство в парламенте Новой Зеландии
В Новой Зеландии 17 октября состоялись парламентские выборы, по итогам которых Лейбористская партия одержала победу и около 50% голосов избирателей. Поэтому партия получит монобольшинство в парламенте и возможность самостоятельно формировать правительство.
После выборов лейбористы, которые остаются во власти, получат более 61 места в парламенте из 120 депутатов, сообщает New Zealand Herald.
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Этот результат стал лучшим для Лейбористской партии за последние полвека. Это позволит главе партии Джасинде Ардерн остаться на посту премьер-министра.
К слову, после победы политик уже объявила свои планы сформировать новое правительство. Сделать это она обещает в ближайшие три недели.
Джасинда Ардерн также заявила, что ключевой задачей для нового правительства в ближайшие три года будет преодоление последствий пандемии коронавируса и спровоцированного ею финансового кризиса.
Что такое лейборизм?Это политическая идеология, которая в некоторых моментах близка к социализму. Представители лейборизма выступают за необходимость сохранения роли государства в экономике, отрицание классовой борьбы и тому подобное.
Коротко о Джасинде Ардерн:
- Это лидер лейбористской партии Новой Зеландии и премьер-министр Новой Зеландии с 2017 года. Тогда в свои 37 лет она стала самой молодой главой правительства в мире.
- И продержалось это звание только два года. В 2019 году ее опередил 35-летний премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Через 4 месяца он и сам уступил 34-летней финской премьерке Санни Марин.
- К слову, есть у Джасинды Ардерн и еще одно интересное достижение. Она лишь вторая в мире женщина после Беназир Бхутто из Пакистана, которая родила, будучи главой правительства страны.