В Новой Зеландии 17 октября состоялись парламентские выборы, по итогам которых Лейбористская партия одержала победу и около 50% голосов избирателей. Поэтому партия получит монобольшинство в парламенте и возможность самостоятельно формировать правительство.

После выборов лейбористы, которые остаются во власти, получат более 61 места в парламенте из 120 депутатов, сообщает New Zealand Herald.

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Этот результат стал лучшим для Лейбористской партии за последние полвека. Это позволит главе партии Джасинде Ардерн остаться на посту премьер-министра.

К слову, после победы политик уже объявила свои планы сформировать новое правительство. Сделать это она обещает в ближайшие три недели.

Джасинда Ардерн также заявила, что ключевой задачей для нового правительства в ближайшие три года будет преодоление последствий пандемии коронавируса и спровоцированного ею финансового кризиса.

Что такое лейборизм? Это политическая идеология, которая в некоторых моментах близка к социализму. Представители лейборизма выступают за необходимость сохранения роли государства в экономике, отрицание классовой борьбы и тому подобное.

Коротко о Джасинде Ардерн: