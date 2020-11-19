Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря будет участвовать в конкурсе на должность судьи КСУ. Бороться за место она будет по квоте Верховной Рады.

В рядах судей Конституционного Суда Украины есть вакантное место. За него хочет посоревноваться "слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, сообщает "Радио Свобода".

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Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время,

– рассказала Совгиря.

Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидата от "Слуги народа" говорил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, а также представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По словам Вениславского, если Совгиря подаст свою кандидатуру – фракция поддержит это. Кроме того, представитель президента в КСУ добавил, что знает еще как минимум 2 "слуг народа", которые не прочь побороться за кресло судьи Конституционного Суда.

Конкурс на должность судьи КСУ: что известно