Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что партия будет делать выводы по результатам местных выборов в Украине 2020 года. Но займется этим после объявления официальных показателей.

Президентская политическая сила сделает выводы по результатам выборов. Об этом говорил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Свободы слова" 26 октября, пишет 24 канал.

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Выводы делать будем, когда будут реальные результаты со штампом территориальных избирательных комиссий,

– заявил политик.

И уточнил, что речь идет даже не о времени, когда объявят составы советов всех уровней, а, скорее, "когда состоятся даже первые сессии".

Каким образом "Слуга народа" будет делать выводы – Корниенко подробно не объяснил.

По его словам, будет происходить "партийная работа, партийные собрания, конференции", во время которых "партийный актив выразит свое отношение к результатам, полученным в той или иной области".

"Так же будем работать и с депутатами фракции", – подытожил народный депутат.

Напомним, в этот же день, 26 октября, Корниенко на брифинге говорил, что "Слуга народа" побеждает на выборах в областных и районных советов. Это по результатам параллельного подсчета, не по официальным.

Об этом же говорила нардепка от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала . Она также добавила, что причиной низкой явки не является разочарование во власти, причиной является пандемия коронавирусной болезни.