В "Слуге народа" решили объяснить, почему Игорь Уманский хочет уволиться с должности советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака: мол, Уманский – алкоголик, и все об этом знают.

Игорь Уманский говорит странные вещи, потому что он – алкоголик. Такое неоднозначное заявление, как заметил 24 канал, сделал заместитель председателя комитета Верховной Рады по бюджету и народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 20 ноября.

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Уманский, напомним, обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности и растрате денег с коронавирусного фонда – в частности, на дороги. Советник Андрея Ермака в Офисе Президента уверял, что на "Большом строительстве" разворовали десятки миллиардов гривен.

О расходах на дороги из фонда, предназначенного для борьбы с COVID-19

Александр Трухин , комментируя эти слова Игоря Уманского, рассказал, что:

На борьбу с COVID-19 из ковидного фонда выделено 32 миллиарда гривен.

Другое дело – это 35 миллиардов гривен, которые государство получило благодаря решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, в 2019 году Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленный "Газпромом" газ для транзита.

По словам Трухина, поскольку эти деньги пришли благодаря инфраструктуре, власти решили и направить их именно на дальнейшее развитие инфраструктуры.

О причинах скандальных заявлений Уманского

"Господин Уманский, который пробыл в должности министра финансов рекордно короткий срок – это наша большая ошибка", – сказал Трухин.

Начнем говорить правду и поясним, что на самом деле произошло: об этом знают все коллеги в парламенте, все работники министерства финансов – увы, господин Уманский просто алкоголик,

– заявил "слуга народа".

Руководитель Укравтодора Александр Кубраков добавил, что в этой ситуации выглядит так, словно Игорь Уманский просто обижен на кого-то или на какую-то ситуацию.

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