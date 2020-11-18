Курьез "Слуги народа" с объяснением о "Мрие", которую встречал Зеленский
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что благодаря заказу "Эпицентра" весной 2020 года Украина смогла поднять в небо второй самолет Ан-225 "Мрия". Правда, такой самолет есть только один во всем мире.
Курьезный момент с неумением считать до одного случился в интервью Андрея Мотовиловца изданию "Бабель".
Интересно Турция заинтересовалась достройкой Ан-225 "Мрия", – вице-премьер Уруский
В ответ на вопрос относительно скандала с самолетом "Мрия" и "Эпицентром" народный депутат рассказал, что никогда не находился в этом самолете, а Офис Президента вовсе не причастен к его наполнению.
Чем там обусловлено появление Зеленского? У нас есть два самолета "Мрия". Один из них сейчас постоянно летает, а второй – всегда стоял,
– заявил парламентарий.
Он утверждает, что именно заказ от "Эпицентра" позволил поднять вторую "Мрию". Мол, это стало подтверждением того, что у нас есть авиастроение и крупнейший в мире самолет – символ Украины.
Каким образом украинская власть смогла не только поднять, но и, судя по всему, в рекордно быстрые сроки построить второй самолет, парламентарий не объяснил.
Что известно о самолете Ан-225 "Мрия"?
Это крупнейший в мире самолет с наибольшей грузоподъемностью. Правда, Ан-225 "Мрия" – лишь один такой в мире, ведь серийно его никогда не производили.
К слову, украинская "Мрия" побила около 240 мировых рекордов, а в начале пандемии коронавируса крупнейшие государства мира выстраивались в очередь, чтобы заказать услуги самолета на транспортировку для них медицинских средств.
Вполне, возможно, что в число "Мрий" Андрей Мотовиловец просто записал второй крупнейший в мире самолет – Ан-124 "Руслан". Впрочем, объяснения о двух "Мриях" и роли ОПУ звучат довольно абсурдно.
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