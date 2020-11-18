Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что благодаря заказу "Эпицентра" весной 2020 года Украина смогла поднять в небо второй самолет Ан-225 "Мрия". Правда, такой самолет есть только один во всем мире.

Курьезный момент с неумением считать до одного случился в интервью Андрея Мотовиловца изданию "Бабель".

Интересно Турция заинтересовалась достройкой Ан-225 "Мрия", – вице-премьер Уруский

В ответ на вопрос относительно скандала с самолетом "Мрия" и "Эпицентром" народный депутат рассказал, что никогда не находился в этом самолете, а Офис Президента вовсе не причастен к его наполнению.

Чем там обусловлено появление Зеленского? У нас есть два самолета "Мрия". Один из них сейчас постоянно летает, а второй – всегда стоял,

– заявил парламентарий.

Он утверждает, что именно заказ от "Эпицентра" позволил поднять вторую "Мрию". Мол, это стало подтверждением того, что у нас есть авиастроение и крупнейший в мире самолет – символ Украины.

Каким образом украинская власть смогла не только поднять, но и, судя по всему, в рекордно быстрые сроки построить второй самолет, парламентарий не объяснил.