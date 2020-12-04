"Слуга" Вениславский во время выступления в Раде оговорился и приписал себя к фракции "Голос"
Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский оговорился, выступая с трибуны Рады. Он рассказывал, почему следует поддержать законопроект о возобновлении наказания за ложь в декларациях.
В конце своего выступления Вениславский сказал, что вся фракция "Голоса Украины" поддержит законопроект. Очевидно, парламентарий имел в виду родную фракцию "Слуга народа", сообщает 24 канал.
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Сегодня фракция "Голос Украины" будет бесспорно голосовать за этот законопроект и призывает всех его поддержать! Спасибо,
– сказал Вениславский.
Вторая вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая как раз вела заседание парламента, вдогонку Вениславскому добавила: "Спасибо, думаю все же другое название фракция имеет".
Оговорку Вениславского заметили и пользователи соцсетей.
Отметим, что Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Также законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия. Больше о том, что предусматривает законопроект – здесь.
До того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за ложное декларирование, чиновникам за ложь в декларациях грозила тюрьма или же более 500 тысяч гривен штрафа.
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