Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский оговорился, выступая с трибуны Рады. Он рассказывал, почему следует поддержать законопроект о возобновлении наказания за ложь в декларациях.

В конце своего выступления Вениславский сказал, что вся фракция "Голоса Украины" поддержит законопроект. Очевидно, парламентарий имел в виду родную фракцию "Слуга народа", сообщает 24 канал.

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Сегодня фракция "Голос Украины" будет бесспорно голосовать за этот законопроект и призывает всех его поддержать! Спасибо,

– сказал Вениславский.

Вторая вице-спикер Рады Елена Кондратюк, которая как раз вела заседание парламента, вдогонку Вениславскому добавила: "Спасибо, думаю все же другое название фракция имеет".

Оговорку Вениславского заметили и пользователи соцсетей.

Отметим, что Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект №4460-д. Он предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. Также законопроект предлагает увеличить порог уголовной ответственности за такие действия. Больше о том, что предусматривает законопроект – здесь.

До того, как КСУ принял решение об отмене ответственности за ложное декларирование, чиновникам за ложь в декларациях грозила тюрьма или же более 500 тысяч гривен штрафа.