Численность украинской армии стоит сократить, и больше денег выделить на ее перевооружение и инновации. Таким образом возможности ВСУ возрастут.

Такие рассуждения глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выразил 14 октября, в День защитника Украины, в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Нам надо хотя бы вести разговоры и расчеты относительно возможного сокращения численности или увеличение бюджета (ВСУ – 24 канал). Но мы понимаем, что бюджет – это такая цифра, которой всегда не хватает,

– сказал депутат.

Он пояснил, что в Украине нет достаточно денег на перевооружение армии, приобретение новых технологий. Поэтому надо "уменьшать бюджет проедания и увеличивать бюджет на развитие и инновации".

Тогда возможности нашей армии будут расти. А это – то, что там нужно, чтобы сдерживать военную агрессию со стороны Российской Федерации и любых других потенциальных врагов,

– подытожил Давид Арахамия.

Мнение Давида Арахамия по поводу численности и обеспечения ВСУ является важным, ведь он не только глава пропрезидентской фракции в ВРУ, но и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

К слову, председатель этого парламентского комитета Александр Завитневич рассказал о своем видении ВСУ в недалекой перспективе: какой должна быть украинская армия будущего.

Сейчас Вооруженные силы Украины по официальным данным насчитывают 246 тысяч 689 человек (по состоянию на август 2020). Из них военнослужащих – 194 тысячи 276, срочников 18 тысяч 335, а военных в ООС – 40 тысяч 104.