Антикоррупционный комитет Совета разблокировал рассмотрение законопроектов по возврату НАПК полномочий, отмененных Конституционным судом. В "Слуге народа" считают, что один из них, зарегистрированный Дмитрием Разумковым, стоит принять как можно быстрее и без второго чтения.

О том, есть ли замечания к законопроекту Разумкова – в прямом эфире 24 канала рассказала Галина Янченко, нардеп фракции "Слуга народа".

Примечательно В Раде разблокировали рассмотрение законопроекта Разумкова по КСУ: что дальше

По ее словам, лучшее решение – принять этот законопроект за основу и в целом, а уже потом вносить определенные корректировки. Мол, это насущный вопрос, который нужно быстро закрыть. Ведь документ хоть и короткий и технический, но очень политически важный.

В этом законопроекте мы даем Кабмину 2 месяца, чтобы они подготовили предложения, как менять антикоррупционное законодательство, как его подстраивать под Конституцию,

– пояснила Янченко.

Она также объяснила, чем может грозить длительное рассмотрение законопроекта на 2 чтения. А именно тем, что некоторые политические силы – скорее всего те, которые подали конституционное представление – могут банально заблокировать и этот законопроект, и работу Рады в целом, подав тысячи правок.

"К сожалению, уже наблюдали в парламенте такие прецеденты. В частности – когда депутаты пытались подавать запятую или перестановку слов как отдельную правку", – подчеркнула она.

О новых судьях в КСУ

Заметим, что Рада должна делегировать 2 судей в КСУ. Накануне конкурса на одну должность, депутаты не поддержали ни одну из 4 кандидатур. Зато другой – вообще не успели проголосовать.

Янченко объяснила, что сейчас есть 3 вакантных должности в Конституционном Суде – 2 по квоте Рады и 1 по квоте Съезда судей. Поэтому она призвала судей, чтобы они не тянули и назначили кандидата.

Что следует знать о законопроект Разумкова

Спикер парламента Дмитрий Разумков в своем законопроеке предложил восстановить права НАПК, отмененные Конституционным Судом.

Комитет отклонил законопроект альтернативный законопроекту Александра Дубинского по возврату полномочий НАПК.

Теперь законопроект Разумкова могут рассматривать в зале. Однако эксперты говорят, что этот документ не решает ряд вопросов.

Янченко прокомментировала законопроект Разумкова: смотрите видео 24 канала