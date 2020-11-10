"Слуга народа" хочет принять законопроект Разумкова сразу в целом: причина
Антикоррупционный комитет Совета разблокировал рассмотрение законопроектов по возврату НАПК полномочий, отмененных Конституционным судом. В "Слуге народа" считают, что один из них, зарегистрированный Дмитрием Разумковым, стоит принять как можно быстрее и без второго чтения.
О том, есть ли замечания к законопроекту Разумкова – в прямом эфире 24 канала рассказала Галина Янченко, нардеп фракции "Слуга народа".
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По ее словам, лучшее решение – принять этот законопроект за основу и в целом, а уже потом вносить определенные корректировки. Мол, это насущный вопрос, который нужно быстро закрыть. Ведь документ хоть и короткий и технический, но очень политически важный.
В этом законопроекте мы даем Кабмину 2 месяца, чтобы они подготовили предложения, как менять антикоррупционное законодательство, как его подстраивать под Конституцию,
– пояснила Янченко.
Она также объяснила, чем может грозить длительное рассмотрение законопроекта на 2 чтения. А именно тем, что некоторые политические силы – скорее всего те, которые подали конституционное представление – могут банально заблокировать и этот законопроект, и работу Рады в целом, подав тысячи правок.
"К сожалению, уже наблюдали в парламенте такие прецеденты. В частности – когда депутаты пытались подавать запятую или перестановку слов как отдельную правку", – подчеркнула она.
О новых судьях в КСУ
Заметим, что Рада должна делегировать 2 судей в КСУ. Накануне конкурса на одну должность, депутаты не поддержали ни одну из 4 кандидатур. Зато другой – вообще не успели проголосовать.
Янченко объяснила, что сейчас есть 3 вакантных должности в Конституционном Суде – 2 по квоте Рады и 1 по квоте Съезда судей. Поэтому она призвала судей, чтобы они не тянули и назначили кандидата.
Что следует знать о законопроект Разумкова
- Спикер парламента Дмитрий Разумков в своем законопроеке предложил восстановить права НАПК, отмененные Конституционным Судом.
- Комитет отклонил законопроект альтернативный законопроекту Александра Дубинского по возврату полномочий НАПК.
- Теперь законопроект Разумкова могут рассматривать в зале. Однако эксперты говорят, что этот документ не решает ряд вопросов.
Янченко прокомментировала законопроект Разумкова: смотрите видео 24 канала
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