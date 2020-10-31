Несмотря на большую волну возмущения в украинском обществе и беспокойство международных партнеров Украины, в президентской партии "Слуга народа" заявили об отсутствии сигналов для отмены безвиза. Ранее об отмене безвизового режима заговорили из-за скандального решения Конституционного Суда, который фактически разрушил наказание за незаконное обогащение.

Также поднималась тема отмены транша Международного валютного фонда. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сообщает 24 канал.

Важно "Ничтожное решение КСУ": что предлагают в "Слуге народа" для выхода из кризиса – заявление

По словам Качуры, пока нет сигналов от международных партнеров об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом. Он добавил, что о возможности потерять безвиз распускаются фейки.

Нет никаких сигналов о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований,

– отметил Качура.

Он также уверен, что украинская власть решит ситуацию, которая сложилась с Конституционным судом и "исправят ошибки" в конституционном законодательстве.

Что известно о решении КСУ?

Народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее" подали иск в Конституционный Суд с требованием признать уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". 27 октября во время закрытого заседания Конституционный Суд Украины Народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее" подали иск в Конституционный Суд с требованием признать уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". 27 октября во время закрытого заседания Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.

Как на это решение отреагировали в МВФ

В МВФ заявили, что для Украины и совместного сотрудничества очень важна система подотчетности государственных чиновников через е-декларирование. Именно поэтому необходимо усилить эффективность всех антикоррупционных органов.

Представитель МВФ отметил, что запуск электронной системы доступа к информации о состоянии чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом в борьбе с коррупцией.

Могут ли Украине отменить безвиз

В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного Суда об отмене е-декларирования. Это может стать основанием для временной остановки безвизового режима для Украины.

Послы G7 отметили, что встревожены такими новостями. Они отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного Суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС.

Обратите внимание! Качура ранее заявил, что фракция "Слуга народа" 2 ноября проведет заседание по законопроекту президента об КСУ. Зеленский предлагает отправить в отставку всех судей, которые были в составе КСУ на момент принятия решения о закрытии реестра деклараций.