"Нет сигналов": в "Слуге народа" не видят оснований для отмены безвиза и транша МВФ
Несмотря на большую волну возмущения в украинском обществе и беспокойство международных партнеров Украины, в президентской партии "Слуга народа" заявили об отсутствии сигналов для отмены безвиза. Ранее об отмене безвизового режима заговорили из-за скандального решения Конституционного Суда, который фактически разрушил наказание за незаконное обогащение.
Также поднималась тема отмены транша Международного валютного фонда. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, сообщает 24 канал.
Важно "Ничтожное решение КСУ": что предлагают в "Слуге народа" для выхода из кризиса – заявление
По словам Качуры, пока нет сигналов от международных партнеров об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом. Он добавил, что о возможности потерять безвиз распускаются фейки.
Нет никаких сигналов о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований,
– отметил Качура.
Он также уверен, что украинская власть решит ситуацию, которая сложилась с Конституционным судом и "исправят ошибки" в конституционном законодательстве.
Что известно о решении КСУ?
Народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее" подали иск в Конституционный Суд с требованием признать уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". 27 октября во время закрытого заседания Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.
Как на это решение отреагировали в МВФ
В МВФ заявили, что для Украины и совместного сотрудничества очень важна система подотчетности государственных чиновников через е-декларирование. Именно поэтому необходимо усилить эффективность всех антикоррупционных органов.
Представитель МВФ отметил, что запуск электронной системы доступа к информации о состоянии чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом в борьбе с коррупцией.
Могут ли Украине отменить безвиз
- В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного Суда об отмене е-декларирования. Это может стать основанием для временной остановки безвизового режима для Украины.
- Послы G7 отметили, что встревожены такими новостями. Они отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного Суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС.
Поделиться новостью