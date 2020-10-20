В "Слуге народа" объяснили, для чего их депутаты едут на Донбасс
Примерно 120 депутатов от "Слуги народа" 21 октября посетят Донбасс, об этом в Раде заявил президент Владимир Зеленский. Для чего народные избранники едут на передовую – читайте дальше.
В течение последних 1,5 лет Донбасс посещали президенты других стран, представители димпломатичних миссий. Поэтому это должны сделать и народные депутаты Украины, отметила в эфире 24 канала "слуга народа" Евгения Кравчук.
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Ведь они впоследствии будут принимать законы, которые будут касаться непосредственно решения конфликта, деоккупации и реитенграции Донбасса. Именно поэтому важно, чтобы депутаты пообщались с военными и местными жителями.
Многие из них на самом деле были много раз на Донбассе. Но важно поехать именно тогда, когда у нас перемирие, когда более 80 дней нет боевых действий,
– объяснила Кравчук.
По ее словам, политики также смогут ответить на вопросы украинских защитников и местных жителей. В частности – о том, чем будет заниматься дальше Рада. Ведь до конца года нужно или продлить действие действующего закона о специальном статусе отдельных районов Донбасса, или готовить новый.
Полный комментарий Евгении Кравчук: видео 24 канала