Примерно 120 депутатов от "Слуги народа" 21 октября посетят Донбасс, об этом в Раде заявил президент Владимир Зеленский. Для чего народные избранники едут на передовую – читайте дальше.

В течение последних 1,5 лет Донбасс посещали президенты других стран, представители димпломатичних миссий. Поэтому это должны сделать и народные депутаты Украины, отметила в эфире 24 канала "слуга народа" Евгения Кравчук.

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Ведь они впоследствии будут принимать законы, которые будут касаться непосредственно решения конфликта, деоккупации и реитенграции Донбасса. Именно поэтому важно, чтобы депутаты пообщались с военными и местными жителями.

Многие из них на самом деле были много раз на Донбассе. Но важно поехать именно тогда, когда у нас перемирие, когда более 80 дней нет боевых действий,

– объяснила Кравчук.

По ее словам, политики также смогут ответить на вопросы украинских защитников и местных жителей. В частности – о том, чем будет заниматься дальше Рада. Ведь до конца года нужно или продлить действие действующего закона о специальном статусе отдельных районов Донбасса, или готовить новый.

Справка. Владимир Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием. Президент построил речь на основе собственных достижений за последний год. Об этом – читайте по ссылке.

Полный комментарий Евгении Кравчук: видео 24 канала