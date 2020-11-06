Верховная Рада не избрала новых судей Конституционного Суда. Депутаты провалили голосование за 4 кандидатов на одну вакантную позицию. А за двух других на вторую вакантную позицию – не голосовала.

Рада рассматривала конкурс, где кандидат от "Слуги народа" Михаил Буроменский отказался баллотироваться. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Федор Вениславский, представитель президента в КСУ.

Важно Рада хочет назначить еще 2 судей в КСУ: юрист назвала серьезные риски

Он объяснил, что Рада по регламенту рассмотрела этот вопрос и ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Поэтому назначен повторный конкурс на одну вакантную должность, который может состояться в течение не более 40 дней.

Справка. Согласно рейтинговому голосованию, больше всего голосов (154) получил Юрий Павленко, кандидат от ОПЗЖ. Но при повторном голосовании его поддержали лишь 100 депутатов.

Зато второй конкурс депутаты не успели рассмотреть физически, поскольку закончилось время, отведенное регламентом. По мнению Вениславского, Рада рассмотрит соответствующий вопрос уже на одном из ближайших пленарных заседаний.

О цели назначения судей

"Наши коллеги из оппозиционных партий заявляли, что это (назначать новых судей в КСУ – 24 канал) нелогично. Абсолютно логично. Если посмотреть на реакцию наших международных партнеров, то все призывают обновить этот суд, обновить его качественный состав", – отметил Вениславский.

Назначать нового человека в Конституционный Суд Украины – это один из самых легитимных шагов, чтобы обновить его,

– заверил представитель президента в КСУ.

И подчеркнул, повестку дня Рады не стоит связывать с мирными инициативами на Донбассе. Якобы, КСУ не может давать выводов относительно законопроектов, которые не имеют целью изменение Конституции. Он считает, что это выдумки тех, кто пытается в очередной раз обвинить власть в измене.

О заблокировании работы КСУ

Заметим, что накануне 4 судьи Конституционного Суда временно отказались от участия в его работе. А именно те, кто проголосовал против решения по антикоррупционному законодательству – Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак.

Они заявили, что из-за чрезмерной политизации ситуации вокруг КСУ рассматривать вопрос пока неуместно. Ведь прогнозировать последствия любых решений КСУ в таких экстраординарных условиях – абсолютно неправильно,

– добавил он.

Вениславский подчеркнул, что эти судьи не сложили свои полномочия. Они просто пока не принимают участия в заседаниях КСУ по рассмотрению тех вопросов, которые могут иметь неоднозначный общественный, политический и юридический резонанс.

Скандал вокруг КСУ: основное

Своим решением Конституционный Суд Украины отменил электронное декларирование, закрыл соответствующие реестры и парализовал работу НАПК и всех антикоррупционных органов.

За это президент Зеленский созвал экстренное закрытое заседание СНБО. Вечером 29 октября НАПК вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций после соответствующего распоряжения Кабмина.

Глава государства подал в Раду законопроект о роспуске судей КСУ, его пока еще даже не рассмотрел парламентский комитет. Парламентарии и эксперты отреагировали на инициативу неоднозначно.

Больше о скандале вокруг Конституционного Суда Украины – читайте по ссылке.

Комментарий Вениславского о голосовании в Раде: смотрите видео 24 канала