По предварительным результатам Джозеф Байден получил большую поддержку среди американцев и вскоре должен стать 46 президентом США. В "Слуге народа" надеются на активизацию украинско-американского сотрудничества.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Джо Байден хорошо понимает политическую ситуацию в Украине. Об этом Арахамия сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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Он добавил, что новый глава США знаком с Украиной и прекрасно понимает нашу позицию с точки зрения сохранения двухпартийной поддержки.

Арахамия подчеркнул, что украинские парламентарии будут общаться с обеими партиями США – Демократической и Республиканской, а также с обеими палатами Конгресса, соблюдая максимальный нейтралитет.

Очень оптимистичные прогнозы. Процесс интенсифицируется в интересах Украины. Для нас важно, что Конгресс и Сенат принимают решение о военной помощи, которую мы получаем, о программах, о макроэкономической помощи,

– отметил Арахамия.

Глава президентской фракции отметил, что сначала нужно дождаться оглашения финальных результатов выборов инаугурации Байдена, а уже после этого планировать рабочие визиты.

Что известно о Джо Байдене? Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Он получил эту должность в 29 лет и был сенатором до 2009 года. Также Байден был вице-президентом во времена президентства Барака Обамы. Байден имеет целью объединить Америку, он пообещал создать миллионы рабочих мест. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Он получил эту должность в 29 лет и был сенатором до 2009 года. Также Байден был вице-президентом во времена президентства Барака Обамы. Байден имеет целью объединить Америку, он пообещал создать миллионы рабочих мест.

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Как президентство Байдена может повлиять на Украину

Ранее Байден озвучил четыре пункта своей программы, которые начнет воплощать в случае избрания президентом США. Среди них:

Украина должна стать приоритетом международной политики.

США должны предоставить помощь безопасности, в частности оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться.

В экономической сфере Байден работал бы над увеличением западных прямых инвестиций в Украину. Он осуждает строительство Россией "Северного потока-2".

Байден также выступает за более мощное участие США вместе с Францией и Германией в переговорах с Россией по войне на Донбассе.

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